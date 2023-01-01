Биография

Ольга Богданова – актриса театра и кино, родилась 7 августа 1951 года. Удостоена звания народной артистки. Фильмография актрисы насчитывает порядка 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Участвует в телевизионных передачах, ведет Youtube-канал. Стала выпускницей МХАТа и устроилась в «Современник». Спустя год актриса перешла в театр ЦАТРА, в котором служит по сей день. Дебютным фильмом Ольги Богдановой стала экранизация романа сатириков И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», снятая режиссером Л Гайдаем. Актриса появилась на экранах, еще будучи студенткой первого курса. Через год снялась еще в одной эпизодической роли в картине С. Герасимова «Любить человека». В фильме «Камертон» актрисе досталась роль учительницы. С 1992 по 1994 годы на экранах телевизоров транслировался первый российский сериал «Мелочи жизни» с участием актрисы. Роль тети Ани актрисе досталась в популярном сериале «Воронины». В эпизодической роли снялась в комедии «Тариф \"Новогодний\"». Актриса один раз была в официальном браке с актером Александром Михайлушкиным, но союз распался. Сейчас Ольга Богданова состоит в фактическом браке, детей у актрисы нет."