Условный мент (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

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Продолжение захватывающего отечественного детектива с участием звезды «Глухаря» Дениса Рожкова. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить сериал «Условный мент» — 4 сезон смотреть все серии в хорошем качестве вы можете на Wink.



В четвертом сезоне события сериала по-прежнему крутятся вокруг бывшего оперативника Дмитрия Рыжова, который теперь трудится в «Жилкомсервисе» родного Питера. Несмотря на новую должность, он продолжает бороться с криминальной стороной города и ловить преступников с помощью обаятельной участковой Арины. Вместе им предстоит столкнуться с зага�дочным «воином света», разобраться с мошенниками и раскрыть жестокое убийство врача скорой помощи. Кроме того, Рыжов узнает, что у него появилась девятнадцатилетняя дочь по имени Марина.



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