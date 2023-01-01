Условный мент. Сезон 4
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Условный мент
4-й сезон

Условный мент (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

9.32019, Условный мент. Сезон 4 50 серий
Детективы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Продолжение захватывающего отечественного детектива с участием звезды «Глухаря» Дениса Рожкова. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить сериал «Условный мент» — 4 сезон смотреть все серии в хорошем качестве вы можете на Wink.

В четвертом сезоне события сериала по-прежнему крутятся вокруг бывшего оперативника Дмитрия Рыжова, который теперь трудится в «Жилкомсервисе» родного Питера. Несмотря на новую должность, он продолжает бороться с криминальной стороной города и ловить преступников с помощью обаятельной участковой Арины. Вместе им предстоит столкнуться с загадочным «воином света», разобраться с мошенниками и раскрыть жестокое убийство врача скорой помощи. Кроме того, Рыжов узнает, что у него появилась девятнадцатилетняя дочь по имени Марина.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»

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