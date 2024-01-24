WinkСериалыУсловный мент4-й сезон21-я серия
9.32019, Условный мент. Сезон 4. Серия 21
Детектив16+
Условный мент (сериал, 2019) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Одновременно в Петербург приезжают бывший опер Дмитрий Рыжов, отсидевший в колонии за превышение полномочий, и капитан полиции Арина Гордеева. Рыжов устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией. Гордеева становится участковым этого же района. В нeм всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов – он же Веня Ворон. Под его «покровительством» практически все злачные точки и многие предприятия, которые за долю немалую прикрывает местный участковый капитан Тельцов.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Коршунов
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- АНРежиссёр
Армен
Назикян
- ДРАктёр
Денис
Рожков
- АТАктриса
Анастасия
Тюнина
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- Актёр
Егор
Бакулин
- Актёр
Сергей
Кошонин
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- ОБАктриса
Ольга
Богданова
- ЛМАктриса
Любовь
Макеева
- АСАктриса
Александра
Сыдорук
- ИБСценарист
Игорь
Бедных
- РХСценарист
Ренат
Хайруллин
- АГСценарист
Александр
Грицюк
- МГСценарист
Мария
Грицюк
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- КУХудожник
Кирилл
Утешкалиев
- ПСХудожник
Павел
Стерликов
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Кудряшов
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев