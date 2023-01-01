Условный мент (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение захватывающего детективного сериала с Анастасией Тюниной и Денисом Рожковым об участковой и бывшем оперативнике, которые объединяются, чтобы объявить войну преступности. Не пропустите сериал «Условный мент» — 2 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink.



Во втором сезоне мы продолжаем следить за повседневной жизнью честного работника «Жилкомсервиса» Дмитрия Рыжова и отважной женщины-полицейского Арины Гордеевой. На этот раз им предстоит столкнуться с бандой малолетних преступников, раскрыть дело маньяка и задержать автоугонщиков. Они также окаж�утся в центре криминальных разборок между Веней Вороном и другими бандитами, задумавшими подчинить себе территорию бизнесмена.



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