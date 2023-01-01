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Условный мент
2-й сезон

Условный мент (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

9.32019, Условный мент. Сезон 2 50 серий
Детективы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Продолжение захватывающего детективного сериала с Анастасией Тюниной и Денисом Рожковым об участковой и бывшем оперативнике, которые объединяются, чтобы объявить войну преступности. Не пропустите сериал «Условный мент» — 2 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink.

Во втором сезоне мы продолжаем следить за повседневной жизнью честного работника «Жилкомсервиса» Дмитрия Рыжова и отважной женщины-полицейского Арины Гордеевой. На этот раз им предстоит столкнуться с бандой малолетних преступников, раскрыть дело маньяка и задержать автоугонщиков. Они также окажутся в центре криминальных разборок между Веней Вороном и другими бандитами, задумавшими подчинить себе территорию бизнесмена.

Удастся ли Дмитрию и Арине раскрыть преступления и восстановить порядок на улицах Питера, узнаете в отечественном детективе «Условный мент» — в хорошем качестве все серии онлайн ждут вас на видеопортале Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»

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