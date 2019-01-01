Условный мент (сериал, 2019) сезон 2 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Условный мент. Сезон 2. Серия 26
Условный мент
2-й сезон
26-я серия

9.32019, Условный мент. Сезон 2. Серия 26
Детектив16+

О сериале

Одновременно в Петербург приезжают бывший опер Дмитрий Рыжов, отсидевший в колонии за превышение полномочий, и капитан полиции Арина Гордеева. Рыжов устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией. Гордеева становится участковым этого же района. В нeм всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов – он же Веня Ворон. Под его «покровительством» практически все злачные точки и многие предприятия, которые за долю немалую прикрывает местный участковый капитан Тельцов.

