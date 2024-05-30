Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 смотреть онлайн

Условный мент. Сезон 5
Условный мент
5-й сезон

Условный мент (сериал, 2023) сезон 5

9.32023, Условный мент. Сезон 5 70 серий
Детектив16+
О сериале

«Условный мент-5» — продолжение детектива о бывшем опере, который рассчитывал завязать с прошлым, но оказался в центре криминального мира. Новый сезон делает акцент не только на расследованиях, но и на личных проблемах: дела становятся опаснее и все чаще касаются близких.

Дмитрий Рыжов возвращается к тихой работе в «Жилкомсервисе», но покоя ждать не следует. Вместе с капитаном полиции Ариной Гордеевой он разбирается с многочисленными делами: мошеннические схемы аренды, загадочные убийства соседей, выяснение отношений местных бизнесменов. Рыжову приходится помогать в расследованиях, мирить криминальных авторитетов и даже самому становиться приманкой для киллера. Каждая серия — новое дело, в котором любая мелочь может обернуться серьезной опасностью.

Если вы любите детективы про полицейских с живыми героями и знакомой атмосферой, включайте «Условный мент» — 5 сезон онлайн можно посмотреть на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

