Короткое замыкание
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Короткое замыкание
9.32023, Короткое замыкание
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 56 смотреть онлайн

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О сериале

Электрик чинит щиток в кафе «Круассан». Застав Мишель с электриком в темноте, её парень устраивает скандал и лезет в драку. Утром труп электрика находят в парке.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»