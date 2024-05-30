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Условный мент
5-й сезон
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9.32023, Главная мишень
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 48 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

По Ворону кто-то открывает огонь. Джокер ищет стрелка и случайно знакомится с очаровательной блогершей. Она мечтает взять у Ворона интервью.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»