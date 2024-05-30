Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 31 смотреть онлайн

Татуировка
Условный мент
5-й сезон
Татуировка
9.32023, Татуировка
Детектив16+
О сериале

К Рыжову обращается за помощью Сомов, бывший полицейский, с которым они вместе сидели в колонии. Он только что освободился, но его снова подозревают в преступлении, так как убийца, попавший на камеру, очень похож на Сомова. Случайность ли это?

Россия
Детектив
Full HD
43 мин / 00:43

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

