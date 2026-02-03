Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 62 смотреть онлайн

Бесценный дар
Условный мент
5-й сезон
Детектив16+
О сериале

Машину администрации обстреливают. Погибает водитель. Чиновник Клещев отделывается легким ранением. Первая версия – это месть Клещеву за нечестные тендеры.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

