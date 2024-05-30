Счастливое будущее
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Счастливое будущее
9.32023, Счастливое будущее
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В баре «Рында» заточкой убивают Кристину, которая скоро должна выйти замуж. Под подозрением и посетители, и её бывший парень. На следующий день неизвестный в балаклаве с заточкой в руках нападает на дочь Рыжова.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»