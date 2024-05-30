Неудачная фотография
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Неудачная фотография
9.32023, Неудачная фотография
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 50 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Застрелен фотограф ателье. Ясно, что вряд ли это сделал клиент, недовольный своим портретом. Фотограф успел подстрелить убийцу из своего оружия.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»