Надежные руки
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Надежные руки
9.32023, Надежные руки
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 39 смотреть онлайн

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О сериале

Яна Пименова после изнасилования пытается покончить с собой и попадает в реанимация. Её отца вскоре находят мертвым, эксперт считает, что это сердечный приступ. Но всё ли так просто?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»