Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 26 смотреть онлайн

Похищены девушка Ворона Василиса и невеста оперативника Скворцова Соня. Ворон уверен, что это дело рук киллера Айсберга. Накануне он требовал плату за старые услуги и угрожал близким Ворона. Во время телефонного разговора с Вороном Айсберг умирает от приступа. Где искать девушек и живы ли они?

