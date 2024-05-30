Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 26 смотреть онлайн

Шашлыки на даче
Условный мент
5-й сезон
Шашлыки на даче
Шашлыки на даче
Детектив16+
О сериале

Похищены девушка Ворона Василиса и невеста оперативника Скворцова Соня. Ворон уверен, что это дело рук киллера Айсберга. Накануне он требовал плату за старые услуги и угрожал близким Ворона. Во время телефонного разговора с Вороном Айсберг умирает от приступа. Где искать девушек и живы ли они?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

