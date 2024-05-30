После семейного скандала Евгения Королева выбегает из квартиры. Неизвестный воспользовался открытой дверью и убил мужа кухонным ножом. Марина Солнцева видела, как Королев выпал из окна. Дать свидетельские показания не может. Женщина попала под колеса спешно отъезжающей с места преступления машины. Оперативники выясняют, что погибший был игроком. Но кому выгодна его смерть?

