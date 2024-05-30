Кубок желаний
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Кубок желаний
9.32023, Кубок желаний
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 25 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезонСпецсерииУсловный мент. Спецсерии. Псков

О сериале

После семейного скандала Евгения Королева выбегает из квартиры. Неизвестный воспользовался открытой дверью и убил мужа кухонным ножом. Марина Солнцева видела, как Королев выпал из окна. Дать свидетельские показания не может. Женщина попала под колеса спешно отъезжающей с места преступления машины. Оперативники выясняют, что погибший был игроком. Но кому выгодна его смерть?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»