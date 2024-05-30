Дебошир и пьяница Виктор Рябых устраивает погром в баре «Рында». После потасовки люди Джокера выкидывают дебошира на улицу. Утром в гаражах находят труп Рябых. На первый взгляд, убийство выглядит как последствия драки в «Рынде».

