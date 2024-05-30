Точка кипения
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Точка кипения
9.32023, Точка кипения
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 27 смотреть онлайн

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О сериале

Дебошир и пьяница Виктор Рябых устраивает погром в баре «Рында». После потасовки люди Джокера выкидывают дебошира на улицу. Утром в гаражах находят труп Рябых. На первый взгляд, убийство выглядит как последствия драки в «Рынде».

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»