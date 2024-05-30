Кукла Даша
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Кукла Даша
9.32023, Кукла Даша
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 49 смотреть онлайн

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О сериале

Собака треплет на пустыре куклу, внутри которой вдруг включается запись. Девушка зовет на помощь, следом звучат выстрелы. Собака приводит Рыжова и Гордееву к трупу Даши. Очевидно, что кукла принадлежала ей.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»