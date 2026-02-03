От первого лица
Условный мент
5-й сезон
От первого лица
От первого лица
Детектив16+
Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 57 смотреть онлайн

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

Неизвестный убивает бывшего директора школы, а ныне пенсионера Сидорова. В интернете Гордеева находит видео этого убийства. Оно снималось «от первого лица», камерой, установленной на груди киллера.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

