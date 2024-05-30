Операция "Ликвидация"
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Операция "Ликвидация"
9.32023, Операция "Ликвидация"
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Полиция безуспешно ищет киллера. Гордеева предлагает ловить его на живца. Она делает заказ на убийство, передает фото потенциальной жертвы. Это Рыжов.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»