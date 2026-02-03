Условный мент (сериал, 2023) сезон 8 смотреть онлайн

Москва, 2016 год. Оперативника капитана Дмитрия Рыжова командируют в Псков по делу об убийстве сына влиятельного бизнесмена. Следы ведут в этот старинный город. В Пскове Рыжов сталкивается с двумя борющимися за местный мясокомбинат группировками. Выясняется, что бизнес-интерес есть и у полиции. В ходе расследования Рыжова обвиняют в превышении служебных полномочий.

