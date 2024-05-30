Рыночные отношения
Wink
Сериалы
Условный мент
5-й сезон
Рыночные отношения
9.32023, Рыночные отношения
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2023) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

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О сериале

Убит владелец павильона сантехники на рынке. Он ругался с женой и дочерью. Все подозревают дочь, она вспыльчива и отбывала срок за нападение на своего парня. Вот только странно, что камеры на рынке не работали в момент преступления. Гера считает, что их кто-то отключил.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»