Убит владелец павильона сантехники на рынке. Он ругался с женой и дочерью. Все подозревают дочь, она вспыльчива и отбывала срок за нападение на своего парня. Вот только странно, что камеры на рынке не работали в момент преступления. Гера считает, что их кто-то отключил.

