Условный мент (сериал, 2019) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Одновременно в Петербург приезжают бывший опер Дмитрий Рыжов, отсидевший в колонии за превышение полномочий, и капитан полиции Арина Гордеева. Рыжов устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией. Гордеева становится участковым этого же района. В нeм всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов – он же Веня Ворон. Под его «покровительством» практически все злачные точки и многие предприятия, которые за долю немалую прикрывает местный участковый капитан Тельцов.

