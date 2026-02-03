Контрольная закупка
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Контрольная закупка
9.32024, Контрольная закупка
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезонСпецсерииУсловный мент. Спецсерии. Псков

О сериале

Из окна нового дома выпадает прораб Кравцов. Подозрение падает на слесаря Петровича, у которого был с прорабом конфликт из-за некачественных счетчиков. На арматуре со следами крови жертвы находят пальчики Петровича.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»