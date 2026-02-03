Ольга Олеговна поднимается в квартиру сверху, чтобы утихомирить соседа. Но кто-то сделал это раньше, всадив в него нож. Клячкин на лестнице сталкивается с мужчиной. Лица он не разглядел, но запомнил ауру. Как это поможет следствию?

