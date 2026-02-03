Гость из прежней жизни
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Гость из прежней жизни
9.32024, Гость из прежней жизни
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 24 смотреть онлайн

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О сериале

Ольга Олеговна поднимается в квартиру сверху, чтобы утихомирить соседа. Но кто-то сделал это раньше, всадив в него нож. Клячкин на лестнице сталкивается с мужчиной. Лица он не разглядел, но запомнил ауру. Как это поможет следствию?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»