Свет в конце тонеля
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Свет в конце тонеля
9.32024, Свет в конце тонеля
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 83 смотреть онлайн

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О сериале

Работники ЖКС находят в коллекторе криминальный труп мужчины. Пока выясняют личность жертвы, происходит нападение на банк, а среди заложников оказываются Гордеева и её мама. Как убийство связано с ограблением и как спасти заложников?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»