Залечь на дно Охты
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Залечь на дно Охты
9.32024, Залечь на дно Охты
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 91 смотреть онлайн

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О сериале

Типичные разборки соседей заканчиваются тем, что "шумного" жильца находят мёртвым в квартире. Неужели кто-то пошёл на убийство из-за громкого телевизора, или всё гораздо сложнее? Оперативникам предстоит разобраться в тёмных тайнах убитого и его окружения.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»