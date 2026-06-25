Типичные разборки соседей заканчиваются тем, что "шумного" жильца находят мёртвым в квартире. Неужели кто-то пошёл на убийство из-за громкого телевизора, или всё гораздо сложнее? Оперативникам предстоит разобраться в тёмных тайнах убитого и его окружения.



