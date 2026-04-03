Сестра Рыжова не может дождаться своего партнера по пробежке и возвращается домой. Утром труп Валькова находят в парке. Валентина говорит Рыжову, что Вальков не забежал за ней по дороге в парк, а значит, в парке не был. Где и кто его убил, предстоит выяснить.

