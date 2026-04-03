Бегущие в терновнике
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Бегущие в терновнике
9.32024, Бегущие в терновнике
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 76 смотреть онлайн

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О сериале

Сестра Рыжова не может дождаться своего партнера по пробежке и возвращается домой. Утром труп Валькова находят в парке. Валентина говорит Рыжову, что Вальков не забежал за ней по дороге в парк, а значит, в парке не был. Где и кто его убил, предстоит выяснить.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»