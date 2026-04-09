Безупречное алиби
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Безупречное алиби
9.32024, Безупречное алиби
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 77 смотреть онлайн

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О сериале

На работу к Рыжову приходит одноклассник Миша Хабаров. Он только что из магазина, где купил унитаз, который просит установить. Они едут к Хабарову и находят его жену Люсю убитой. Гордееву смущает безупречное алиби мужа.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»