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Условный мент
6-й сезон
Ва-банк
9.32024, Ва-банк
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 94 смотреть онлайн

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О сериале

Борисов задолжал казино. Он жаждет отыграться, идет ва-банк и проигрывает. Зураб устраивает ему акцию устрашения ночью на стройке. Вскоре его тело падает сверху. Что же случилось с Борисовым?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»