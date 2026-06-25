Золото всегда в тренде
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Золото всегда в тренде
9.32024, Золото всегда в тренде
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 90 смотреть онлайн

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О сериале

У Василисы похищают только что подаренное Вороном бриллиантовое колье. А ювелира, который его изготовил, убивают. Кажется, что преступник один и тот же. Но так ли это на самом деле?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»