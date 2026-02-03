Гуру
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Гуру
9.32024, Гуру
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 14 смотреть онлайн

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О сериале

Колыме угрожает авторитетный бизнесмен Тарас. Вечером на Колыму нападают два бандита в балаклавах, бьют кастетом по голове. Колыма исчезает, а утром в лесопарке находят бочку с костями и черепом сожженного мужчины.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»