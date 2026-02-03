Тучи над Охтой
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Тучи над Охтой
9.32024, Тучи над Охтой
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 27 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезонСпецсерииУсловный мент. Спецсерии. Псков

О сериале

Бойцов Ворона обстреливают из машины Колымы. Но выясняется, что она в угоне. На Охте появился таинственный игрок, который стравливает главные группировки.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»