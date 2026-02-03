К Лаптеву врываются бандиты. Они узнали, что он хорошо зарабатывает с помощью созданного приложения. Деньги находятся в электронном кошельке на внешнем диске. Бандиты забирают диск, но не могут его уберечь. Кому же достанутся миллионы?

