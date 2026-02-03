Гонка на миллион
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Гонка на миллион
9.32024, Гонка на миллион
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 39 смотреть онлайн

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О сериале

К Лаптеву врываются бандиты. Они узнали, что он хорошо зарабатывает с помощью созданного приложения. Деньги находятся в электронном кошельке на внешнем диске. Бандиты забирают диск, но не могут его уберечь. Кому же достанутся миллионы?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»