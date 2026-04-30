Петя Зайцев проникает в квартиру Беднякова, чтобы попугать его по просьбе Колымы. Он видит хозяина в крови. Убийца, пользуясь случаем, душит Петю, но не до смерти. Полицейские находят его с ножом в руках. Рыжов не верит в виновность Пети.

