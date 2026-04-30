Мент без корочки
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Мент без корочки
9.32024, Мент без корочки
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 80 смотреть онлайн

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О сериале

Петя Зайцев проникает в квартиру Беднякова, чтобы попугать его по просьбе Колымы. Он видит хозяина в крови. Убийца, пользуясь случаем, душит Петю, но не до смерти. Полицейские находят его с ножом в руках. Рыжов не верит в виновность Пети.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»