Ухажер
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Ухажер
9.32024, Ухажер
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 36 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезонСпецсерииУсловный мент. Спецсерии. Псков

О сериале

В пивбаре «Рында» к официантке Кате пристает пьяный Петрухин. Максимыч приходит дочке на помощь, от его удара мужчина падает и умирает. Выясняется, что он отравлен. Теперь подозрение падает на Катю.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»