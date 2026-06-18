Скользкая дорожка
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Скользкая дорожка
9.32024, Скользкая дорожка
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 88 смотреть онлайн

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О сериале

Поздно вечером неизвестный нападает на девушку, одетую так же, как Гордеева. Утром у дворницкой находят её труп. Соседи думают, что жертва – участковая, но это не она. Девушка была убита по ошибке, а охота на Гордееву продолжится. Кто затаил на неё смертельную злобу?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»