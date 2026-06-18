Поздно вечером неизвестный нападает на девушку, одетую так же, как Гордеева. Утром у дворницкой находят её труп. Соседи думают, что жертва – участковая, но это не она. Девушка была убита по ошибке, а охота на Гордееву продолжится. Кто затаил на неё смертельную злобу?



