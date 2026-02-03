Лунная соната
Wink
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Условный мент
6-й сезон
Лунная соната
9.32024, Лунная соната
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 28 смотреть онлайн

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О сериале

Рыжов находит труп Ушакова, экономиста компании Ворона. Соседка говорит, что с ним жила любовница, которая постоянно играла «Лунную сонату». Но та утверждает, что съехала от Ушакова больше месяца назад.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»