Ограбление ЖЭКа
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Ограбление ЖЭКа
9.32024, Ограбление ЖЭКа
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

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О сериале

Ночью в Жилкомсервис проникают воры. Они, явно по наводке, крадут новые, ещё не распакованные электроинструменты. Грабители выносят также музыкальные инструменты «Дудей». Вот это для Рыжова настоящая катастрофа!

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»