Химия отношений
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Химия отношений
9.32024, Химия отношений
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 86 смотреть онлайн

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О сериале

Тетя Рыжова находит труп мужчины. Выясняется, что убитый – химик Хлеборезов. В тот же день Ворон пьет кофе в «Круассане» и оказывается в больнице с отравлением ядом, от которого у врачей нет антидота. Как связаны эти преступления?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»