Тетя Рыжова находит труп мужчины. Выясняется, что убитый – химик Хлеборезов. В тот же день Ворон пьет кофе в «Круассане» и оказывается в больнице с отравлением ядом, от которого у врачей нет антидота. Как связаны эти преступления?



