Игры на грани
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Условный мент
6-й сезон
Игры на грани
9.32024, Игры на грани
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 84 смотреть онлайн

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О сериале

Команда школьников проигрывает в игру на компьютере своим соперникам. Гриша хочет заменить слабого игрока Тиму. Вечером в подъезде на Гришу нападает неизвестный. Утром, не обнаружив внука дома, Великанова в панике звонит Рыжову.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»