Команда школьников проигрывает в игру на компьютере своим соперникам. Гриша хочет заменить слабого игрока Тиму. Вечером в подъезде на Гришу нападает неизвестный. Утром, не обнаружив внука дома, Великанова в панике звонит Рыжову.



