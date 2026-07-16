Капитан Флинт
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Капитан Флинт
9.32024, Капитан Флинт
Детектив16+

Эта серия пока недоступна

Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 96 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезонСпецсерииУсловный мент. Спецсерии. Псков

О сериале

До смерти отравлены два сотрудника провайдерской компании и сотрудница банка. Накануне кто-то хакнул счет Колымы в банке Ворона. Если верить уликам, все эти преступления – дело рук Геры Конюхова.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»