Утром в кафе Рыжов видит Никиту и Катю. Они о чем-то спорят. После завтрака Рыжов едет по заявке в особняк после реставрации, и в подвале находит убитого Никиту и Катю без сознания. В руке у неё пистолет. Зачем молодые люди вообще пошли в этот подвал?

