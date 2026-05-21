Дороже золота
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Дороже золота
9.32024, Дороже золота
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 82 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезонСпецсерииУсловный мент. Спецсерии. Псков

О сериале

Утром в кафе Рыжов видит Никиту и Катю. Они о чем-то спорят. После завтрака Рыжов едет по заявке в особняк после реставрации, и в подвале находит убитого Никиту и Катю без сознания. В руке у неё пистолет. Зачем молодые люди вообще пошли в этот подвал?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»