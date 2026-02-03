Друзья Гаврилов и Самохин становятся свидетелями преступления. Гаврилов снимает его на видео. Вскоре Рыжов находит в подвале Самохина. Тот говорит, что прячется от кредиторов и не может дозвониться Гаврилова. Видимо, с ним что-то случилось.

