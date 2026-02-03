Игра в поддавки
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Игра в поддавки
9.32024, Игра в поддавки
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 72 смотреть онлайн

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О сериале

Друзья Гаврилов и Самохин становятся свидетелями преступления. Гаврилов снимает его на видео. Вскоре Рыжов находит в подвале Самохина. Тот говорит, что прячется от кредиторов и не может дозвониться Гаврилова. Видимо, с ним что-то случилось.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»