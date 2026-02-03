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Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Уроки английского
9.32024, Уроки английского
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 33 смотреть онлайн

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О сериале

Дарья проводит урок английского по интернету из кафе «Круассан». У неё срабатывает автосигнализация. Девушка выходит проверить машину и исчезает. Не дождавшись её возвращения, ученица звонит папе, а тот в полицию.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»