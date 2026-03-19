Тени забытых деток
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Тени забытых деток
9.32024, Тени забытых деток
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 74 смотреть онлайн

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О сериале

Глава районной администрации Данилов стал странно себя вести. Его жена подозревает, что у него появилась любовница. Она просит Гордееву выяснить тайну мужа. Поначалу кажется, что жена права.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»