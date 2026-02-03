Идеальное преступление
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Идеальное преступление
9.32024, Идеальное преступление
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 21 смотреть онлайн

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О сериале

Сантехника ЖКС Павлова убивают во время работы по заявке в квартире Осипова. Хозяин клянется, что вздремнул и ничего не знает. Рыжов думает, что Осипов ни при чем, кто-то хотел убить именно Павлова.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»