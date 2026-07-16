Старый ледоруб
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Старый ледоруб
9.32024, Старый ледоруб
Детектив16+

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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 95 смотреть онлайн

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О сериале

Опытный альпинист убит с помощью собственного снаряжения. Его тело находят с ледорубом в спине. Под подозрение попадают конкуренты - в бизнесе и в любви.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»