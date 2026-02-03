Жестокая правда
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Жестокая правда
9.32024, Жестокая правда
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 51 смотреть онлайн

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О сериале

Джокер получает письмо от подруги матери. Она больна и хочет всё завещать Джокеру. Вскоре женщина приезжает из-за границы. Выясняется, что она вовсе не та, за кого себя выдает.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»