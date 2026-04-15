Пикник на обочине
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Пикник на обочине
9.32024, Пикник на обочине
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 78 смотреть онлайн

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О сериале

Сотрудники ЖКС Жора и Сергеев устраивают пикник на берегу реки и находят в воде труп. Погибший директор мебельного салона имел жену и любовницу. Следствие ищет мотив, как личный, так и деловой.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»