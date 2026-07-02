Код доступа
Wink
Сериалы
Условный мент
6-й сезон
Код доступа
9.32024, Код доступа
Детектив16+
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Условный мент (сериал, 2024) сезон 6 серия 92 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В центре города, средь бела дня происходит дерзкое убийство: в местного художника стреляют на выходе из фитнес-клуба. В доме художника находят откровенный портрет Мишель - девушки местного бандита. Дело в ревности или в чем-то еще?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Условный мент»